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Şehidin çocuklarına protokol ziyareti

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Şehidin çocuklarına protokol ziyareti
Şehidin çocuklarına protokol ziyareti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve eşi Nigar Işık ile Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün sünnet olan çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra’yı evlerinde ziyaret ettiler. Ziyarette EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ile Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de hazır bulundu.

 

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Bakan Işık ve Vali Aksoy, sünnet olan şehidin çocukları Bekir Bora ile Berk Buğra ile yakından ilgilendiler ve küçüklere çeşitli hediyeler takdim ettiler. Şehit astsubayın eşi Eda Nur Öğüt de, kendilerini yalnız bırakmayan Bakın Işık ve Vali Aksoy’a teşekkür ederek duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

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