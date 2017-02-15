Şehir dışında olan cenazeleri THY ile ücretsiz taşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin havayolu ile cenaze nakil hizmeti önemli bir görevi yerine getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’de vefat eden ancak başka illerde toprağa verilmesi istenen cenazeler için hayata geçirdiği havayolu ile cenaze nakil hizmeti, 20 Haziran 2016 tarihinden itibaren sürdürülüyor. Vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet kazanan hizmet ile 7 aylık süreçte 308 cenazenin başka illere nakli havayolu ile gerçekleştirildi.

3 BİN 90 CENAZE NAKİL HİZMETİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları arasında yapılan Havayolu Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü kapsamında hayata geçirilen hizmet, kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hizmetle vatandaşlar artık, uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakletme imkanı buluyor. Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetten ilk başlama tarihi olan 20 Haziran 2016 tarihinden bugüne kadar 308 cenaze havayoluyla il dışına nakledildi. Öte yandan 2016 yılından bu güne kadar kara yoluyla birlikte il içi ve dışına toplam 3 bin 90 cenaze nakil hizmet yapıldı.

188 ARAMANIZ YETERLİ

Hizmetten yararlanabilmek için 188 numaralı hattın aranması yeterli. Büyükşehir Belediyesi örnek çalışma kapsamında yıkama, kefen, mezar tahtası, cenaze aracı, cemaat için otobüs, cenazenin defnedileceği mezar yeri, cenaze sahibinin talebi olması durumunda din görevlilerimizin yaptığı dini hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunuyor.Ayrıca cenaze evine yemek hizmeti de sunuluyor.