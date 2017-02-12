Kent Konut Tuana Konutları ile Sarper Konutları arası ulaşımın tek araç ile sağlanması amacıyla oluşturulan 46 No'lu Hat uygulaması yeni güzergah ve sefer saatleriyle 13 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçecek. Karşılıklı ring seferleri şeklinde çalışacak olan hat ile, şehir merkezindeki yolcu ve trafik yoğunluğunun hafifletilmesi, aynı zamanda bu vatandaşların çarşı merkezden tepe bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenli sefer saatleriyle ulaşımlarının çoğaltılması amaçlanıyor. Uygulamada İzmit şehir içi özel halk otobüsleri çalışacak. Yeni hizmete girecek olan hattın güzergahları ise şu şekilde olacak: Tuana Konutları-Orhan mahallesi. Su deposu-Sarper konutları-Bağçeşme mezarlığı- Bağçeşme Camii-Sadettin Yalım caddesi-Tevfik Sena Lisesi-Rasathane-Kolordu-Acısu-Hürriyet caddesi(Yürüyüş Yolu üstü)-Almedar caddesi Dörtyol-Cumhuriyet Parkı-Çınarlı Camii-Musa Kasım caddesi-Topçular Şeref meydanı-Akçakoca konutları-Gazanfer Bilge bulvarı-Erenler Cedit-Tuana konutları.
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Şehir içi ulaşıma yeni hat ve güzergah çalışması
Büyükşehir Belediye tarafından İzmit şehiriçi ulaşımda yeni hat ve güzergah düzenlemesi yapıldı.
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