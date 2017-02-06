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Şehir içine park eden TIR'lara yüklü ceza!

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Şehir içine park eden TIR'lara yüklü ceza!
Körfez'de liman dışındaki alanlara park eden TIR ve servis araçları sürücülerine ceza kesildi.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan limana gelen TIR'ların yük almak veya boşaltmak için sıralarının gelmesini beklerken, araçlarını mahallede cadde ve sokak aralarına park etmesinden vatandaşlar rahatsız oldu. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak gece kontrollerde bulundu. Cadde ve sokak aralarına park eden TIR ve servis araçları tespit edilerek sürücülerine ceza kesildi. 20 araca toplam bin 880 TL ceza uygulandı. Randevulu sistemle çalışan limana zamanından önce gelen ve randevuyu kaçırarak araçların liman dışına park eden sürücülere ceza uygulanırken, araçları liman dışındaki alanlara park etmemeleri istenildi.

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Yorumlar
ahmet tuna
06 Şubat 2017 Pazartesi 10:19
10:19
çok iyi bir uygulama lütfen bir zahmet KARTEPE EMNİYET TRAFİK ŞUBEDE İŞİNİyapsın ataevler mahallesi ..d-100 çelik halat önü ve köseköy istasyon duragı önü yanyol ve d100 de saatlerce gün boyu park eden tırları umarım görürler ..emniyet şeridine park eden araçları görmeyen polisleride kınıyoruz bilhassa
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