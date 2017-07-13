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Şehir merkezinde 5 katlı bina yıkılıyor

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Şehir merkezinde 5 katlı bina yıkılıyor
Şehir merkezinde bulunan 60 yıllık 5 katlı İsmail Pekdemir apartmanının yıkımını SGC İnşaat Hafriyat firması üstlendi. Yıkımda alınan güvenlik önlemleri güven verdi.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan, öncesinde Akbank’ın faaliyet gösterdiği 60 yıllık İsmail Pekdemir apartmanı, alanında uzman SGC İnşaat Hafriyat firması tarafından bugün yıkıma başlandı. İlimizin köklü inşaat firmalarından Pekdemir İnşaat’a ait olan 15 metre yükseklikteki, 5 katlı binanın yıkımı için çalışmalar başladı.

 

AVRUPA STANDARTLARINDA ÖZEL GÜVENLİK

Kocaeli’nde yapılan yıkım çalışmalarına göre İsmail Pekdemir apartmanında daha başarılı yıkım güvenlik önlemleri alınması dikkatlerden kaçmadı. Binanın yıkımını üstlenen SGC İnşaat Hafriyat firması Şirket Müdürü Serkan Akyıldız, kendileri için ilk kırmızı çizginin güvenlik olduğunu söyledi. Akyıldız, “Firmamıza ait tam güvenlikli, Avrupa usulü iskelemizi kurduk” ifadelerini kullandı.

 

ÖZEL GÜVENLİ YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILDI

İlk olarak bina çevresinden vatandaşların güvenli geçişlerini sağlamak adına özel bir güvenlik yürüyüş yolu oluşturduklarını belirten Akyıldız, sektörde Avrupa standartlarını yakaladıklarını yeniledi. Akyıldız, “Bina etrafında her hangi bir parça kopmasını engellemek ve kazaları önlemek adına 4 metre yüksekliğinde mavi renkli trapez saç gerdik. Şuan da yıkım için herşey hazır, ve tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda” ifadelerini kullandı.

 

TEKNİK PERSONEL SÜREKLİ TAKİPTE

Akyıldız, “2008 yılında sektörde etkili kalıcı kaliteli hizmet vermek amacıyla yola çıktık. Kocaeli merkezli faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün burada bir ekip başarısını görüyorsunuz. Yıkımın başında 1 mühendis, 2 tekniker sürekli süreci anlık takip ediyor” ifadelerini kullandı.

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