Şehiriçi ulaşımda zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Toplantısında şehiriçi ulaşımda yeni ücret tarifeleri belirlendi

11 Temmuz 2017 tarihli 2017-04 Nolu Olağan UKOME Toplantısı dün Antikkapı Restoran’da gerçekleşti. Toplantının başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram üstlendi. Toplantıya Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir ve daire başkanları katılım sağladı. 30 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; Kocaeli ili genelinde toplu taşıma hizmeti veren tüm taşımacıların, bir önceki tarife kararından sonra ulaşım maliyetlerine gelen zamlarla eridiği belirtilerek esnafın mağduriyetinin giderilmesi için toplu taşıma ücretlerine artış yapılması teklifi de yer aldı.

KOCAELİ GENELİNDE YÜZDE 7, ŞEHİRİÇİ YÜZDE 10

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda şehiriçi ulaşım ücretleri belli oldu. Şehiriçi otobüslerde öğrenci 1,50 olarak kaldı. Tam 2,30’dan 2,50 oldu. İndirimli 1,75’ten 2 TL’ye çıktı. Tek binişli kartlarda ise 2,80’den 3,50 TL’ye çıkarıldı. Böylelikle otobüslerde Kocaeli genelinde yüzde 7, şehiriçinde yüzde 10 zam yapılmış oldu. Deniz ulaşımı tam 2,75’ten 3 TL’ye çıktı. Öğrenci 1,75 olarak kaldı. Parkomatlar cadde üzeri 4 TL’den 5 TL’ye çıkarıldı. Kapalı otoparklarda ise 3,75’ten 4 TL’ye çıkarıldı. Tramvayda indirimli kart 1,25 olarak belirlendi. Öğrenci 1 TL ve tam basımlı kartlarda ise 1,50 TL olarak belirlendi. Yeni ücret tarifesinin ise 1 Ağustos’ta uygulanması bekleniyor. Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, toplantıda gerek otobüslerde gerekse tramvayda öğrenci kartlarındaki ücret tarifesine şerh koyduklarını belirtti.

TOPLANTIDA YER ALAN BAZI MADDELER

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarihli ve 66305 sayılı yazısında; S.S. 125 No’lu Esem Kooperatifine bağlı Eseler-Solaklar-Emirhan-İzmit güzergahında hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergahının yeniden güncellenmesi teklifiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü.

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın 12.05.2017 tarihli yazısında; 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesinin günün şartlarına göre yüzde 20 oranında artış yapılmak suretiyle yıllık olarak yeniden belirlenmesi teklifiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü.

Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli ve 89996 sayılı yazısında UKOME’nin kararında belirtilen güzergahta tramvay hattının işletmeye alınması sonrasında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi teklifiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü.

Aypark Şirketi ve Koçakelçi Şirketi yetkisinin 21.02.2017 tarihli dilekçelerinde kapalı otoparklar ücret tarifesine yüzde 25 oranında artış yapılması teklifiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü.

Belde A.Ş.’nin 25.01.2017 tarihli ve 49-76 sayılı yazısında; Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarına istinaden parkomat işletmeciliği devralınan İzmit, Gebze, Karamürsel, Derince ve Çayırova ilçelerinde parkomatlı otopark ücret tarifelerine artırım yapılması teklifleriyle ilgili komisyon raporu görüşüldü.

KBB Trafik Hizmet Şube Müdürlüğünün 17.05.2017 tarihli ve 60454 sayılı yazısına ekli, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 13.04.2017 tarihli ve 60454 sayılı yazısında, İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Karagöz Sokak girişinde bulunan bariyerin kaldırılması teklifiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü.

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde tramvay hattının işletilmeye başlatılmasıyla beraber, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kavaklar Caddesi arasında yer alan Bağdat Caddesi’nin güney istikametinde ve Bağdat Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı arasında yer alan Kavaklar Caddesinin kuzey istikametinde tek yönlü çalıştırılması teklifiyle ilgili komisyon görüşüldü.

UKOME’nin 2008/12 sayılı kararıyla ticari amaç için servis taşımacılığı yapmayan servis araçlarına kapsamdışı 8000-9000 arası (P) plaka verildiği, UKOME’nin 2012/216 sayılı kararıyla verilme kriterleri belirlendiği, ancak bazı dernekler ve insan kaynakları firmaları vb. ticarethaneler tarafından bu plakaların usulüne uygun olarak çalıştırılmadığı tespit edildiğinden, kapsam dışı P plakası verilme kriterlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü. Selin BECER