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Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

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Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü
Gölcük'te bir süre önce, Şırnak'a şark görevi için giden Özgür Korkmaz geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve bir süre önce şark görevi için Şırnak’a giden polis memuru Özgür Korkmaz, trafik kazası sonucu şehit düştü. Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan ve aslen Kayserili olan Korkmaz’ın Gölcük Kavaklı’da oturan ailesine acı haber verildi. Acılı aile cenaze için memleketi Kayseri’ye giderken, Korkmaz’la birlikte Gölcük’te görev yapan meslektaşları yasa boğuldu.

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