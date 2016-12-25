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Şehit binbaşının adı yaşatılacak

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Şehit binbaşının adı yaşatılacak
Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’ya modern bir spor salonu kazandırdı.

Yapımı tamamlanan spor salonunun tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Basketbol, hentbol ve voleybol müsabakalarının yapılmasına imkan sunan bin seyirci kapasiteli spor salonuna Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ın adı verildi.

 

BÜYÜK PROTOKOL İLGİSİ

Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Aziz İnci, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ın eşi ve vatandaşlar katıldı.

 

“ŞEHİTLİK BÜYÜK GURUR”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kandıra’nın bütün altyapısını tamamladık. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerini yaptık. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. Karaosmanoğlu, terör saldırılarını da kınadı ve, “Şehitlerimiz bizim için en büyük gururdur” dedi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken de konuşmasında, “Teröre inat yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

 

3 SPOR DALINDA MÜSABAKA

Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının yapılabildiği salon bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. Salonda yönetim odası, protokol dinlenme salonu, sağlık odası, bayan ve bay soyunma odaları, doping kontrol odası ve hakem odası yer alıyor. Ayrıca halka açık 4 tane de antrenman salonu bulunuyor. Birinci kat ise büro, kantin, reji odası ve antrenör odasından oluşuyor. Salonda yer alacak olan antrenman odalarında aerobik, fitness, tekvando, güreş gibi spor dallarından vatandaşlar da faydalanabilecek.

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