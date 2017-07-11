Şehit muhtarın adı yaşatılıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen İstanbul Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Setbaş’ın adına, İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan park dün düzenlenen törenle açıldı

Orhan Mahallesi’ndeki parkın açılışına şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş, çocukları Selin ve Efe, Orhan Sertbaş, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Kocaeli İl Başkanı Numan Acar, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ SAYESİNDE

Parkın açılışında konuşan Başkan Nevzat Doğan, Muhtar Mete Sertbaş’ın ülkenin kahramanlarından biri olduğunu söyledi. Doğan, “Allah mekanını cennet etsin. Bizler onlara layık olmanın, emanetine sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çocuklarımız burada Mete Sertbaş adlı bir kahramanın adı altında yetişecek. Mete Sertbaş gibi hayatını bu vatana adayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

ABDEST ALIP SOKAĞA ÇIKTI

Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Yoldaş da proje nedeniyle belediye başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür etti. Demokrasi şehidi muhtar Mete Sertbaş’ın eşi Rahşan Sertbaş ise konuşmasında, “Eşim 15 Temmuz gecesi abdestini alıp sokağa çıktı ve hainler tarafından şehit edildi. Bu, ülkemiz için ikinci bir kurtuluş savaşıydı, gerekeni yapmalıydık ve yaptık. O gece dosta düşmana neler yapabileceğimizi gösterdik” diye konuştu. Konuşmaların ardından müftü Yusuf Doğan’ın yaptırdığı duayla birlikte parkın açılışı gerçekleştirildi.