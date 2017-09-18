Şehit Özcan Kan Fen Lisesinde ilk ders zili çaldı

2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Şehit Özcan Kan Fen Lisesinde de ilk ders zili çaldı.

2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler okullarının yolunu tuttu. Şehit Özcan Kan Fen Lisesinde de öğrenciler okulların açılmasıyla birlikte okul bahçesinde hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Okul Müdürü Ali Paşa Naipoğlu, “Ne mutlu sizlere ki önünüzde uzun yıllarınız var. Bu yüzden bulunduğunuz değeri ve varlığınızın farkında olunuz. Bulunduğunuz okulun kıymetini, sahip olduğunuz öğretmenlerin değerin farkında olunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu okuldan giderken inşallah en güzel derecelerle sizleri uğurlayacağız. Biz buna hazırız, sizler de hazır olun” dedi.

Cumhuriyet’e hep birlikte sahip çıkmalıyız

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Naipoğlu, “Artık küçük değilsiniz. Dünyayı elinizin içine sığdıracak kadar teknolojiye sahipsiniz. Dünyayı görüyorsunuz. Ortadoğu coğrafyasında, İslam dünyasında olan biteni görüyorsunuz. Hepsi, elimizdeki ekmeğin alınması için mücadele etmektedir. Onun için bizler çok akıllı olmalıyız. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bunun için mantıklı ve akıllı olmak zorundayız. Bu da sizde olduğuna göre Cumhuriyet artık emin ellerdedir. Sizleri şimdiden kutluyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN