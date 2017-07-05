249 demokrasi şehidi ve tüm şehitler için yapılan 249 bin Yasin-i Şerif davetine halk yoğun ilgi gösterdi. www.duayadavet.org internet sitesinde okunan Yasinlerin sayısı yüz bini geçti.Her şehit için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunuyor. Yasin okumak isteyen Kocaelililer www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabiliyor. Şu ana kadar yüz binin üzerinde Yasin-i Şerif okundu. Sitede 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı da yer alıyor.
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Şehitler için okunan Yasin’ler yüz bini aştı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz darbe girişiminin seneyi devriyesinde 249 demokrasi şehidi ve tüm şehitleri anacağı etkinlik öncesinde okunan Yasin-i Şeriflerin sayısı yüz bini aştı.
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