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Şehriban Aktop vefat etti

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Şehriban Aktop vefat etti
İzmit Üçtepeler Mahallesi Ömer Sokak No:4’te oturan eski çiftçilerden merhum Ömer Aktop’un eşi Şehriban Aktop (93) vefat etti.

5 çocuk annesi Şehriban Aktop’un cenazesi Üçtepeler Köy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Üçtepeler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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