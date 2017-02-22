Şehrin en güzel manzarasında Bülent Tamer'li geceler...

Şehrin En Güzel Manzarası Captain Morgan Roof Bar Bistro‘da Bülent tamer’li Cumartesiler…

Wellborn Luxury Hotel’in bünyesinde Şehirdeki en iyi yemek ve eğlence deneyimini yaşatmak üzere tasarlanmış olan Captain Morgan Roof Bar Bistro iş çıkışı veya akşam yemeği sonrası aile veya dostlarla keyifli saatler geçirmek isteyenlerin buluşma noktası oldu.

KÖRFEZ AYAKLARINIZIN ALTINDA

Kocaeli Körfezi’nin benzersiz güzellikteki manzarası eşliğinde Türk ve çağdaş dünya mutfaklarının en seçkin örneklerini şık bir atmosferde sunan mekan lezzetli kokteyl ve içecek alternatifleriyle misafirlerine keyifli saatler vadediyor.

BÜLENT TAMER İLE CANLI MÜZİK

Her Cumartesi 21:30 dan itibaren Kocaeli’nin en sevilen sesi Bülent Tamer ile canlı müzik performansı ise Captain Morgan Roof Bar & Bistro’da geçireceğiniz anlara eğlence ve lezzet katıyor. Sizde eğlence ve lezzet dolu saatler geçirip, profesyonel hizmet kalitesini deneyimlemek için 444 0 670 nolu telefonu arayarak Wellborn Luxury Hotel’in ayrıcalıklarıyla tanışabilirsiniz…