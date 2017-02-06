Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere...

Gölcük Belediyesi, ilçenin en önemli turistik alanı olarak kabul edilen, 300 dönümlük alanı kapsayan Erikli Düzü Yaylası içinde, “Erikli Tepe Tabiat Parkı” projesinin ihalesini yaptı.

Gölcük Belediyesi, ilçenin en önemli turistik alanı olarak kabul edilen, 300 dönümlük alanı kapsayan Erikli Düzü Yaylası içinde, “Erikli Tepe Tabiat Parkı” projesinin ihalesini yaptı.

ALANIN İÇİNDE NELER OLACAK?

Gölcük’ün şehir merkezinden uzak, yaklaşık 17 kilometre yukarısında bulunan ve Beylik Köyüne sınır olan 600 Dönümlük Erikli Düzü Yaylası, turizme açılarak vatandaşın hizmetine sunulacak. 600 dönümlük alanın yarısı (300 dönüm) “Erikli Tepe Tabiat Parkı “ olarak hizmet vermesi planlanıyor. Turizm alanında önemli adımlar atan Gölcük Belediyesi’nin yapmayı hedeflediği bu projenin içerisinde, günü birlik kamp ve piknik kullanım alanları, seyir kuleler, Bungalov tipi evler, yürüyüş parkurları, WC, mescit, çadır kamp alanları, macera parkı, cafeler, çay bahçeleri gibi fonksiyonlar bulunmakla birlikte, tamamlandığında günü birlik ziyaretçilerin, konaklamak isteyenlerin rahatlıkla kullanabileceği kapsamlı bir bir turizm kompleksi halini almış olacak. Yapım süresi yaklaşık 1 yıl olarak planlanan Erikli Tepe Tabiat Parkı, bitirildiği adeta bir Turizm Cenneti olacak.