  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 10 °C

Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere...

»
Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere...
Gölcük Belediyesi, ilçenin en önemli turistik alanı olarak kabul edilen, 300 dönümlük alanı kapsayan Erikli Düzü Yaylası içinde, “Erikli Tepe Tabiat Parkı” projesinin ihalesini yaptı.

Gölcük Belediyesi, ilçenin en önemli turistik alanı olarak kabul edilen, 300 dönümlük alanı kapsayan Erikli Düzü Yaylası içinde, “Erikli Tepe Tabiat Parkı” projesinin ihalesini yaptı.

 

ALANIN İÇİNDE NELER OLACAK?

Gölcük’ün şehir merkezinden uzak, yaklaşık 17 kilometre yukarısında bulunan ve Beylik Köyüne sınır olan 600 Dönümlük Erikli Düzü Yaylası, turizme açılarak vatandaşın hizmetine sunulacak. 600 dönümlük alanın yarısı (300 dönüm) “Erikli Tepe Tabiat Parkı “ olarak hizmet vermesi planlanıyor. Turizm alanında önemli adımlar atan Gölcük Belediyesi’nin yapmayı hedeflediği bu projenin içerisinde, günü birlik kamp ve piknik kullanım alanları, seyir kuleler, Bungalov tipi evler, yürüyüş parkurları, WC, mescit, çadır kamp alanları, macera parkı, cafeler, çay bahçeleri gibi fonksiyonlar bulunmakla birlikte, tamamlandığında günü birlik ziyaretçilerin, konaklamak isteyenlerin rahatlıkla kullanabileceği kapsamlı bir bir turizm kompleksi halini almış olacak. Yapım süresi yaklaşık 1 yıl olarak planlanan Erikli Tepe Tabiat Parkı, bitirildiği adeta bir Turizm Cenneti olacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP İl Kadın Kolları Doğan’ı ziyaret etti05 Şubat 2017 Pazar 13:30
  • İstasyon Caddesi eski günlerine dönüyor05 Şubat 2017 Pazar 13:28
  • Öğrenciler Kimya’nın büyülü dünyasına daldı05 Şubat 2017 Pazar 13:24
  • Belsa esnafı imza toplamaya devam ediyor05 Şubat 2017 Pazar 12:51
  • Batı Trakya Türkleri göç müzesi açmak istiyor05 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • D-100 karayolu genişliyor05 Şubat 2017 Pazar 12:24
  • Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı05 Şubat 2017 Pazar 12:10
  • Körfez’de metruk binalar yıkılıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Evet oyları %60'a kadar yükseldi05 Şubat 2017 Pazar 12:03
  • Makine Mühendisleri geleneksel kahvaltıda buluştu05 Şubat 2017 Pazar 11:28
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim