SEKA Müzesi’ni gezdiler

Yetkililerden bilim merkezi ve müze hakkında bilgilendirilen Gökçeören sakinleri tekrar köylerine bırakıldı. Etkinlik için İzmit Belediyesi’ne teşekkür eden köylüler “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan tarafından köyümüze çok güzel bir konak yapıldı. Konakta açılan kurslara katılarak hem okuma yazma hem de Kur’an öğreniyoruz” dediler.
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Gökçeören Mahalle konağı içindeki Kur’an-ı Kerim ve okuma yazma kursuna devam eden 25 kursiyer, İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince alınarak Bilim Merkezi ile SEKA Kağıt Müzesi’ne götürüldü
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