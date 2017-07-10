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Şekerbank’tan yeni paket

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Şekerbank’tan yeni paket
Şekerbank, nakit akışı dönemsel olan faaliyet alanlarında çalışan esnaf ve işletmeler için ‘Dükkan Döndüren Paket’i geliştirdi

Banka, paket kapsamında sunduğu ‘Dükkan Döndüren Kredi’ ile 36 aya varan vadelerle, esnaf ve işletmelerin nakit akışlarına uygun olan dönemlere göre her yıl için dört aya kadar ödemesiz dönemli finansman imkanı sağlıyor. Paket ile ayrıca avantajlı komisyon oranlarıyla POS ürünleri, Üreten Kart avantajları ve ücretsiz EFT/havale işlemleri fırsatı sunuluyor.

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