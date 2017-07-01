Şeker’den KOTO ziyareti

AKP Milletvekili İlyas Şeker, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetimini oda binasında ziyaret etti. Ekonomik ve siyasal gelişmelerin ele alındığı buluşmada, ağırlıklı olarak imar konuları görüşüldü

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’i oda binasında konuk etti. Ziyarette; KOTO Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer, yönetim kurulu üyeleri; Halil Baylam, Yusuf Ziya Uludüz, Hasan Kanca ve meclis üyesi Mehmet Kaya da yer aldı.

EKONOMİ KONUŞULDU

Ekonomi ağırlıklı konuların görüşüldüğü ziyarette milletvekili Şeker, Kocaeli’nin imar ve yapı düzenlemeleri ile ilgili de bilgi verdi. Görüşmede karşılıklı olarak şehir içi trafik düzenlemeleri, Kuzey-Güney Otoyolu, sanayi sitesi imar durumu ve imar düzenlemeleri gibi konular da masaya yatırıldı.

GECİKMELİ ZİYARET

Uzun süredir KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etmeyi programladığını, ancak yoğun meclis çalışmaları nedeniyle sürekli ertelemek durumunda kaldığını ifade eden milletvekili İlyas Şeker, Başkan Bulut nezdinde KOTO yönetimine ve meclisine çalışmalarında başarılar diledi.