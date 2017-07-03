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Selahattin Sevimli vefat etti

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Selahattin Sevimli vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Gül Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Selahattin Sevimli (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti

Evli ve 4 çocuk babası olan Selahattin Sevimli’nin cenazesi Bollu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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