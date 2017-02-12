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Selanik farklı başladı

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Selanik farklı başladı
İkinci Amatör Lig D Grubu’nun şampiyonluk adayı takımı Selanikspor, sezona iyi bir giriş yaptı.

İlk maçında Körfez İlçesi Birlikspor’u Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk eden Selanikspor rakibini 5-2’lik skorla devirdi ve ilk haftayı 3 puanla tamamladı.

 

NE YAPTIN MAMİ?..

Mücadelenin ilk yarısını Körfez temsilcisi Berk’in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Selanikspor’da Muhammet Tural şov vardı.50, 52, 80 ve 85. dakikalarda sahneye çıkan golcü isim fark yaratan isin oldu. Hamza da Selanik ardına 1 gol attı ve Selanikspor, rakibini ikinci yarıdaki etkili futbolu ile geçti. N Ahmet AKAY

 

İZMİT SELANİKSPOR: 5

KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİKSPOR: 2

 

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme D)

HAKEMLER: Özgür Holat ***, Ahmet Göçmen ***, Murat Sönmez ***

İZMİT SELANİKSPOR: İlyas ***, Seyfettin ***, Ramazan ***, Evren **, Tuncay ***, Bilal *** (Çağatay **), Sezgin ***, Volkan *** (Barış **), Yakup *** (Alpay **), Hamza ***, Muhammet Tural ****

KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİKSPOR: Oğuzhan **, Emirhan ***, Ali **, Ahmet Can **, Abdülkadir ***, Engin **, Rıdvan ** (Muhammet **), Oğuzhan Yüksel ***, Emre **, Vefa **, Berk ***

GOLLER: Muhammet Tural dk.50-52-80-85, Hamza dk.86 (İzmit Selanikspor), Oğuzhan Yüksel dk.53, Berk dk.44 (Körfez İlçesi Birlikspor)

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