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Selim Ece vefat etti

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Selim Ece vefat etti
Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Lozan Caddesi 395. Sokak No.9’da ikamet eden SSK emeklisi Selim Ece(69) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

5 çocuk babası Selim Ece’nin cenazesi ikindi namazında Mimar Sinan Camiinden alınarak 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.

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