Selüloz-İş Sendikası’nda başkan değişmedi

Selüloz-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin 9. olağan kongresinde mevcut başkan Murat Yürük güven tazeleyerek başkanlık koltuğunu korudu.

Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Ağaç Mamuller İşçiler Sendikası (Selüloz-İş) Kocaeli Şubesi 9. olağan kongresi dün Emex Otel’de gerçekleştirildi. Delegeleri ve konuklarını kapıda karşılayan şube başkanı Murat Yürük 4 yıl görev yaptığı başkanlık makamına yeniden aday oldu. Selüloz-İş Genel Başkanı Ergin Alşan’ın yanı sıra, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Harb-İş Kocaeli Şube Başkanı Turan Yıldız, Türk-İş Kocaeli Şubesi İl Temsilcisi Bülent Tok, Petrol- İş Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar da kongreye katılan isimler arasında yer aldı.

TEK ADAYLI

Kongrede divan başkanlığına Selüloz-İŞ Genel Başkanı Ergin Alşan, başkan, vekilliğine Aydın Parlakçı, Kemal Yıldırım, İbrahim Gümüş, divan katipliğine ise İbrahim Gümüş, Adil Katkay isimleri oy çokluğu ile seçildi. Kongre öncesinde açılış konuşmasını mevcut başkan ve tek aday olan isim Murat Yürük yaptı.

“SENDİKALARIMIZA SARILMALIYIZ”

Yürük, işsizlikten ve düşük ücret politikalarına kadar yaşanan sorunlara da değinirken, “Bu kara tablodan çıkışın tek yolu örgütlülüğü arttırmaktan başka bir şey değildir. Haklarımız için daha çok örgütlenmeli daha çok sendikalarımıza sarılmalıyız” dedi. 109 delegenin oy kullandığı tek adaylı kongrede mevcut başkan Murat Yürük güven tazeledi. Hatice ŞENTÜRK

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Murat Yürük

Mustafa Gürel

Aydın Kardaş

DENETİM KURULU

Aykut Soybelli

Ali Tekin

Onur Kaya

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Ahmet Erkol

Ali Osman Koç

Cüneyt Karacan