  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 29 °C

Selüloz-İş Sendikası’nda başkan değişmedi

»
Selüloz-İş Sendikası’nda başkan değişmedi
Selüloz-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin 9. olağan kongresinde mevcut başkan Murat Yürük güven tazeleyerek başkanlık koltuğunu korudu.

Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Ağaç Mamuller İşçiler Sendikası (Selüloz-İş) Kocaeli Şubesi 9. olağan kongresi dün Emex Otel’de gerçekleştirildi. Delegeleri ve konuklarını kapıda karşılayan şube başkanı Murat Yürük 4 yıl görev yaptığı başkanlık makamına yeniden aday oldu.  Selüloz-İş Genel Başkanı Ergin Alşan’ın yanı sıra, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Harb-İş Kocaeli Şube Başkanı Turan Yıldız, Türk-İş Kocaeli Şubesi İl Temsilcisi Bülent Tok, Petrol- İş Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar da kongreye katılan isimler arasında yer aldı.

 

TEK ADAYLI

Kongrede divan başkanlığına Selüloz-İŞ Genel Başkanı Ergin Alşan, başkan, vekilliğine Aydın Parlakçı, Kemal Yıldırım, İbrahim Gümüş, divan katipliğine ise İbrahim Gümüş, Adil Katkay isimleri oy çokluğu ile seçildi. Kongre öncesinde açılış konuşmasını mevcut başkan ve tek aday olan isim Murat Yürük yaptı.

 

“SENDİKALARIMIZA SARILMALIYIZ”

Yürük, işsizlikten ve düşük ücret politikalarına kadar yaşanan sorunlara da değinirken, “Bu kara tablodan çıkışın tek yolu örgütlülüğü arttırmaktan başka bir şey değildir. Haklarımız için daha çok örgütlenmeli daha çok sendikalarımıza sarılmalıyız” dedi. 109 delegenin oy kullandığı tek adaylı kongrede mevcut başkan Murat Yürük güven tazeledi. Hatice ŞENTÜRK

 

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Murat Yürük

Mustafa Gürel

Aydın Kardaş

 

DENETİM KURULU

Aykut Soybelli

Ali Tekin

Onur Kaya

 

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Ahmet Erkol

Ali Osman Koç

Cüneyt Karacan

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baro’dan Aksoy’a ziyaret09 Temmuz 2017 Pazar 13:28
  • Muhtarlar atık pil toplamak için yarışıyor09 Temmuz 2017 Pazar 13:20
  • Sağlık: Meslek örgütleri ile birlikte çalışacağız09 Temmuz 2017 Pazar 13:14
  • Ağrılı hemşehriler doyasıya eğlendi09 Temmuz 2017 Pazar 11:48
  • Kavurucu sıcaklar geri geliyor!09 Temmuz 2017 Pazar 11:43
  • Başkan Toltar Ağrı'da09 Temmuz 2017 Pazar 11:34
  • Türkiye’yi tanıtacaklar09 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  • Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak09 Temmuz 2017 Pazar 11:22
  • Esnaftan ‘Yaz deftere’ söylemini bitirecek uygulama09 Temmuz 2017 Pazar 11:20
  • Yerli tarım işçiliğinde Suriyeliler devrede09 Temmuz 2017 Pazar 11:17
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim