Selva'ya özel kutlama

Selva'nın doğum günü için, Yurt ailesi özel bir mekanda güzel bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta yaptırıldı.
MUMLARI ÜFLEDİLER
Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları Selva, kardeşi Beyza ile birlikte söndürdü. Yanında bulunanlar ise Sevla'ya, 'İyi ki doğdun Selva' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Selva, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan başta anne ve babası olmak üzere bütün sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi.