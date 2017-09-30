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Selva'ya özel kutlama

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Selva'ya özel kutlama
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde yer alan Yurt Market’in sahipleri Şengül-Metin Yurt çiftinin biricik kızları Selva, yeni bir yaşına merhaba dedi.

Selva'nın doğum günü için, Yurt ailesi özel bir mekanda güzel bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta yaptırıldı.

 

MUMLARI ÜFLEDİLER

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları Selva, kardeşi Beyza ile birlikte söndürdü. Yanında bulunanlar ise Sevla'ya, 'İyi ki doğdun Selva' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Selva,  bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan başta anne ve babası olmak üzere bütün sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi.

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