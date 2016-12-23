Semih Barış, görevi bırakıyor

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Semih Barış bugün saat 14.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Semih Barış bugün saat 14.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Barış, bu toplantıda sürecin selameti için görevinden çekilecek. Mahkemelik olan süreç böylelikle farklı bir boyuta taşınacak

YÖNETİM KENDİ ARASINDA BAŞKAN BELİRLEYECEK

TOBB yasasına göre Semih Barış’ın görevden ayrılmasının ardından mevcut yönetim kendi arasında 1 ay içerisinde yeni başkan seçmek durumunda. Bu süre içerisinde odaya başkan vekillerinden Şahin Kaya yapacak.

DURUMU ANLATACAK

KOTO Başkanı Semih Barış bugün yapacağı basın toplantısında yaşanan süreci anlatacak. Müfettiş raporundaki beyana istinaden yapılan yorumların son bulması ve mahkeme süreci sırasında odanın zarar görmemesi için görevden ayrılmayı düşünen Barış, ilginç iddialarda bulunacak.