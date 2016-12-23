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Semih Barış görevi bırakmıyor!

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Semih Barış görevi bırakmıyor!
KOTO Başkanı Semih Barış görevinden istifa etmedi!

KOTO Başkanı Semih Barış görevinden istifa etmedi. Barış 14.00'da yaptığı basın açıklamasında TOBB ve Bakanlık kararını bekleyeceğini söyledi. Barış, bu süreçte pasif başkanlık yapacak. Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Semih Barış "Müfettiş benim hakkımda 'FETÖ'cü' dedi" ifadesini kullandı. Müfettişle bu yüzden tartıştığını berliten Barış "Benim FETÖ ile mücadelemi bilmeden bana böyle bir ithamda bulundu" dedi. 

 

BARIŞ'IN AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Bu 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin oyunudur. Ben FETÖ'cülerden 2 defa tehdit aldım ama dimdik buradayım. Mahkeme kararı olmadan beni görevden alamazlar"

Ayrıntılar geliyor...

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