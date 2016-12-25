Semih Barış, hem başkan hem değil

M.Tanzer Ünal

Bence, Kocaeli Ticaret Odası’nda işler iyice karıştı.

Başkan Semih Barış cuma günü basın toplantısı yaptı, çoğu kişi “Çekiliyorum” diyeceğini sandı, tam tersi oldu.

”İstifa etmeyeceğim, ancak yönetim kurulu toplantılarına da katılmayacağım” dedi.

Başka?

“Olayların arkasında gerçek FETÖ’cüler var. İki defa tehdit edildim. Meseleyi ancak mahkeme temizler” diye ekledi.

Söylediklerinin özünde bunlar var.

Bence, KOTO’da durum daha da vahimleşti.

Yakılan ateş gittikçe harlanıyor.

Kimse ateşi söndürmeye çalışmıyor, aksine altına odun atıyor.

Bir de körükle yelliyor.

Alevlerin dalga boyları gittikçe artıyor.

Böyle giderse, KOTO’nun sonu kayyum!

Semih Barış’ın o sözü ne anlama geliyor?

“İstifa etmeyeceğim, ancak yönetim kurulu toplantılarına da katılmayacağım” ne demek?

Yani “Hem başkanım, hem değilim” mi demek?

Başkan, yönetim kurulunun başkanıdır.

Yönetim kurulunun her hafta yapmak zorunda olduğu toplantıya, başkan başkanlık eder.

Başkan yönetim kurulu toplantılarına katılmazsa, sonucun ne olacağı bellidir.

Belirli sayıda toplantıya katılmayan başkanın başkanlığı sona erer.

Ya diğer söze ne demeli?

“Olayların arkasında gerçek FETÖ’cüler var. İki defa tehdit edildim. Meseleyi ancak mahkeme temizler…”

Bu ifadeler, KOTO’da sorunların ne kadar derin ve çetrefilli olduğunu gösteriyor.

Demek KOTO’da bir “FETÖ’cüler”, bir de “gerçek FETÖ’cüler” varmış.

İfadeden anladığımıza göre, “FETÖ’cüler” temizlenmiş, “gerçek FETÖ’cüler” duruyormuş.

Semih Bey, “Olayların arkasında…” dediğine göre, “gerçek FETÖ’cüler duruyor” anlamı çıkıyor.

Ve bir şey daha…

Semih Barış, “Meseleyi mahkemeler çözer” diyor.

Meseleyi mahkeme temizleyecekse, vah KOTO’nun haline!

Meseleyi mahkeme temizleyene kadar, yeni seçim dönemi gelir.

KOTO, yine hırgür içinde seçimlere gider.

Böyle bir seçimden de kimse bir şey beklemesin!

Koş vatandaş koş, krediye koş!

Ne görüntülerdi…

İşletme sahiplerine 50 bin lira “faizsiz kredi” vereceğim diyorsun, milleti bir umutla “başvuru kuyruğu”na diziyorsun.

Sanki otobüs kuyruğu!

Sanki Maç bileti kuyruğu!

Bunun daha pratik bir yöntemi yok muydu?

İsteyen internetten başvurusunu yapamaz mıydı?

Sonra, süre, topu topu üç gün, hiç olmazsa bir hafta olamaz mıydı?

Her neyse, başvuran başvurdu da, sonuç hüsran!

Kocaeli’de topu topu 300 işletmeye kredi verilecek, başvuru sayısı 5 bin 762.

Bütün Türkiye’de toplam 15 bin işletme bu krediden yararlanacak, kredi talebinde bulunanların sayısı 224 bin 980.

Piyango gibi bir şey!

Şansına…

Tek başına şans da yetmiyor, krediden yararlanabilmen için sigorta borcun olmayacak, vergi borcun olmayacak, bankalardaki sicilin temiz olacak…

Hani “Ölme eşeğim ölme, yaz gelince…” denir ya, aynen öyle!

Nereden bulacaksın borçsuz harçsız ve de temiz sicilli 15 bin işletmeyi?

Borcu bulunmayan, sicili temiz işletmelerin zaten krediye ihtiyacı yok!

Diğerleri de kredi alamayacaksa, ne anlamı var bu kadar tantananın?

Adı “nefes kredisi”, ama öyle sanıyorum, son nefesini vermek üzere olan işletmelerin fazla işine yaramayacak.

Olsun, piyasada “faizsiz kredi dağıtıldı” algısı yayıldı ya, bu yeter!

Alan alır, alamayan avcunu yalar.

Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.

Neyse ki, bizim devletimizde böyle sıkıntılar yok!

Geçenlerde notlarımı karıştırırken gözüme ilişti.

Okuyup, dosyaya koymuşum…

Sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kanuni Sultan Süleyman, dönemin değerli âlimlerinden sütkardeşi Yahya Efendi’ye “Bir devlet hangi hallerde çöker?” diye sorar.

Yahya Efendi’nin cevabı…

““Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şâyi olsa, işitenler de “ne’me lâzım” deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa.

Fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlâl de böylece mukadder hâle gelir...”

Yahya Efendi’nin ifadelerini dikkatle okudum, sonra da “Neyse ki, bizim devletimizde böyle sıkıntılar yok” diye şükrettim.

Türkiye, konuşma şampiyonu…

Hep kötü değil, biraz da iyi haber vereyim…

Türkiye, abone başı aylık 436 dakika cep telefonu konuşmasıyla Avrupa’da yine şampiyon.

Avrupa ülkelerinde, abone başı aylık cep telefonu görüşme ortalaması, 257 dakika…

Avrupa’da cep telefonuyla en az Almanlar konuşuyor.

Abone başı aylık 156 dakika…

Neredeyse bizim üçte birimiz.

Fransa, İsveç ve Norveç; Avrupa’da cep telefonuyla en fazla konuşan ülkeler.

Ne dersiniz, ülkemizin bu başarısına sevinelim mi, üzülelim mi?

Kamu yönetimi nedir?

Cevap:

Kamu yönetimi, halkın parasını halk için harcamaktır.

Bir başka soru:

Halkın parası halk için harcanmıyorsa, bu yönetimin adı nedir?

Haydi, cevap verin!