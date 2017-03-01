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Semt Konağında kursiyerlere eğitimler veriliyor

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Semt Konağında kursiyerlere eğitimler veriliyor
Başiskele Belediyesi, Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’ndeki eğitimlerine devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Aralık ayında açılan Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim, sağlık, kültür gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak mahalle halkına sunuluyor. Mahallelerde yapılan üstyapı çalışmalarının yanında sosyal belediyecilik alanında önemli projeler hayata geçiren Başiskele Belediye, çalışmalarla halkın takdirini kazanıyor. Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun taleplerin bulunduğu semt konaklarında eğitim, sağlık, kültür gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak mahalle halkına sunuluyor.

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