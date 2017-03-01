Başiskele Belediyesi tarafından Aralık ayında açılan Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim, sağlık, kültür gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak mahalle halkına sunuluyor. Mahallelerde yapılan üstyapı çalışmalarının yanında sosyal belediyecilik alanında önemli projeler hayata geçiren Başiskele Belediye, çalışmalarla halkın takdirini kazanıyor. Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun taleplerin bulunduğu semt konaklarında eğitim, sağlık, kültür gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak mahalle halkına sunuluyor.
- BIST 89.059
- Altın 145,354
- Dolar 3,6351
- Euro 3,8296
- Kocaeli : 19 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : 19 °C
- Kartepe’de yol yapım ve parke çalışması
- Tohum desteği için son gün
- 6. Noter'e Kuyumcu atandı
- Ali Ata Değil Uzaya Baksın
- Çeyrek altın ne kadar?
- FETÖ davasında bir tahliye daha...
- Motorinde indirimi açıklamıştı... Bir müjde daha...
- Selahattin Sever vefat etti
- Mustafa Fidan vefat etti
- İş arayanlar dikkkat: 50 personel işe alınacak!
- Feride Aköz vefat etti
- Halil Karasu vefat etti
- Elektrikte serbest tüketici sayısı 3 milyonu aştı
- Türkiye Ürün Borsası kuruldu
- KOTKO esnafı kahvaltıda
Semt Konağında kursiyerlere eğitimler veriliyor
Başiskele Belediyesi, Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’ndeki eğitimlerine devam ediyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Semt Konağında kursiyerlere eğitimler veriliyorBaşiskele Belediyesi, Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’ndeki eğitimlerine devam ediyor.
Aşçılara yeterlilik belgeleri verildiAŞGADER ve Eğitim Konfederasyonu, 4 aşçıya mesleki yetki ve yeterlilik belgelerini teslim etti
İzmit’te kiraz ve asma eğitimi verilecekİzmit Belediyesi tarafından köylülere kiraz ve asma ile ilgili eğitimler verilecek
Kartepe’de Çevreci Eğitim programı yapıldıKartepe Belediyesi, Geri Dönüşüm Uygulamaları çalışmaları kapsamında ilçedeki eğitimcilerin eğitimine katkı sunmak amacıyla yapılan atık yönetimi, çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim programına ev sahipliği yaptı
Yarımca Mimar Sinan velileri eğitim alıyorKörfez Yarımca Mimar Sinan İlkokulu velilerine eğitim veriliyor. 14 hafta süren eğitimler sonunda velilere sertifika verilecek
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim