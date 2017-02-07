Sen düşün Afyon!

3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği, Pazar günü deplasmanda Afyon Afjetspor ile karşılaşacak.

Lider rakibini 4 puan geriden takip eden Darıca’da hedef kritik maçta deplasmandan en kötü yenilmeden dönmek

3. LİG’DE HAFTANIN MAÇI

Temsilcimizde Sinan’ın cezası sona erdi ancak başarılı kaleci Gökhan Köstereli ise sarı kart cezası olduğu için Afyon’daki maçta kalesini koruyamayacak. 3. Lig’deki tüm gruplarda en iyi takım 47 puanlı Afyon ile 55 takım arasında en başarılı 3. takım olan 43 puanlı Darıca Gençlerbirliği mücadelesi, 3. Lig’de haftanın maçı olarak değerlendiriliyor.

TAKIM SAVUNMASINA GÜVENİYOR

Adeta final niteliğinde oynanacak olan mücadelede 55üçüncü lig takımı arasında 10 gol yiyen 1. Grup takımı Sancaktepe ve 11 gol yiyen 2. Grup takımı Silivri’nin ardından 16 golle en az gol yiyen 3. takım olan Sarı Yeşilli ekip, takım savunmasındaki direncine güveniyor.Türkiye Kupası gruplarında Kocaeli’ni temsil eden ilk takımımız olarak tarihe geçen Darıca’da Teknik Sorumlu Galip Gündoğdu’nun takımın başına gelmesi ile müthiş bir çıkış yaşandı.

RAKİPTE ESKİ KOCAELİSPORLU UĞUR YOK

Gündoğdu yönetiminde son 6 maçını üst üste kazanan, geride kalan 12 maçta da 10 galibiyet elde eden temsilcimiz geçen hafta sahasında Düzyurtspor karşısında uzatmalarda attığı golle 3 puana uzanmasını bildi. Darıca GB son 12 maçtaki iki yenilgisini Bayrampaşa (3-2) ve Diyarbekir deplasmanlarında elde etti. Darıca, Bayrampaşa maçının 75. dakikasında 2-0 öndeyken maçı 3-2 kaybetmişti. Afyon ekibinde eski Kocaelispor ve Körfezsporlu (K.Birlik) Uğur Durmuş kırmızı kart cezası olduğu için Darıca karşısında forma giyemeyecek.