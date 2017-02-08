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Sen güreşi bıraksan da güreş seni bırakmayacak Ziya Hoca!

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Sen güreşi bıraksan da güreş seni bırakmayacak Ziya Hoca!
2000 yılında teslim aldığı Güreş İl Temsilciliği bayrağını en iyi şekilde taşıyan Ziya Ürük, 17 yıldır başarı ile yaptığı görevinden ayrıldı.

2000 yılında teslim aldığı Güreş İl Temsilciliği bayrağını en iyi şekilde taşıyan Ziya Ürük, 17 yıldır başarı ile yaptığı görevinden ayrıldı. Bugün son müsabakalarını organize eden güreş ustası, gözyaşlarına hakim olamadı.

 

EN ANLAMLI YERDE VEDA ETTİ

İlimiz güreşine hizmetleri ile adını Kocaeli güreş tarihine yazdıran Ziya Ürük, sayısız sporcu, antrenör, eğitimci ve idareci yetiştirdi. Rakamlarla bile telaffuz edilemeyen organizasyonların fikir babası ve uygulayıcısı, güreş tesislerinin yapılmasının öncüsü Ziya Ürük her ne kadar güreş ailesini bıraksa da, bu aile onu hiçbir zaman bırakmayacak. Asker emeklisi olan ve aynı zamanda gazetemizin değerli spor yazarları arasında yer alan Ziya Ürük, en anlamlı yerde, isminin verilmesinde başrolü üstlendiği Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen törenle il temsilciliğine veda etti.

 

ONUN DİĞER ADI: BÜYÜK USTA

Törene Gençlik Hizmetleri İzmit Spor İl Müdürü Turgay Bulut’un yanı sıra antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı. Oldukça duygulandığı gözlenen Ziya Ürük elde edilen başarıları hep birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti ve camiadan helallik istedi. İşinde son derece uzman olan, son derece titiz çalışan ve beyefendi kişiliği ile gönüllerde taht kuran Ziya Ürük’ün güreşe veda yazısını 14. sayfamızda okuyabilirsiniz. Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici’nin tavsiyesi ile güreşe başlayan ve bu sporda yaklaşık 50 yılını deviren değerli spor adamına, Büyük Usta Ziya Ürük’e kent ve ülke güreşine kattıkları değerlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Erdem ÖVÜÇ

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