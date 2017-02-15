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Sena Çilingir öğrencilerle buluştu

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Sena Çilingir öğrencilerle buluştu
Özel Eğitim Atölyesi Etüt Merkezi tarafından Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu konferans salonunda konferans düzenledi.

Özel Eğitim Atölyesi Etüt Merkezi tarafından Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu konferans salonunda öğrenci ve velilere yönelik konferans düzenlendi.Sınav kaygısı konulu konferansta önemli bilgiler veren Özel Cihan Hastanesi Psikoloğu Sena Çilingir, öğrenci ve velilerin sorduğu soruları da içtenlikle cevapladı.

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