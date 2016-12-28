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Sendika başkanı görevinden uzaklaştırıldı!

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Sendika başkanı görevinden uzaklaştırıldı!
BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş 657 sayılı yasanın 137 ve 138’inci maddeleri gerekçe gösterilerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden uzaklaştırıldı.

BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş 657 sayılı kanunun 137 ve 138’inci maddeleri gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili KESK Şubeler Platformu, BES Şube binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında KESK’e bağlı sendika başkanları yer alırken, Ateş’e destek amacıyla birçok kişi katılım gösterdi.

 

AÇIĞA ALINAN ÜYE SAYISI 148

Konu hakkında açıklama yapan BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, “Yasalar yok sayılarak hukuksuz bir şekilde uygulamaya konulan KHK’lerle keyfi bir şekilde ülkeyi yöneten anlayışın karanlığı her geçen gün daha fazla üzerimize çökmektedir. 15 Temmuz Darbe girişimine yönelik ilan edilen OHAL ile ömrü darbelerle mücadele ile geçmiş bir anlayıştan gelen sendikamıza, darbe dönemlerini mumla aratacak bir saldırı furyası başlatılmıştır. Sendikamızda görevine son verilen ve açığa alınan yönetici ve üyelerimizin sayısı 148’e ulaşmıştır” dedi.

 

GÖREVDEN AYRILMANIZI İFADESİ

Ateş’in ardından konuşan KESK Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan, “Arkadaşımız 657'nin 137 ve 138'inci maddesine göre açığa alınıyor. Yazıda "Görevden ayrılmanızı" ifadesi yer alıyor. Valiyi açık çağrıda bulunuyoruz, bu yazıyı yazan görevden alınmalıdır. Devlette böyle bir dil olabilir mi? Arkadaşımız yalnız değil, bu saldırılar artarak sürecek ama biz 1 kişi dahi kalsak mücadelemize devam edeceğiz. Cuma günü İl SGK müdüründen randevu talep ettik, yetkililer ile görüşeceğiz, genel merkezimizden arkadaşlarımız da gelecek, yanımızda olacaklar. Faşizme giden yolda mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK

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