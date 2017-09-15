Şener Sar varsa sorun olmaz!

İlimizin cefakar güreş antrenörü, Kırkpınar pehlivanlarından Şener Sar, çırağı Erdal Duman’a ve diğer güreşçilerine çok güvendiğini ifade etti.

HER ZAMAN GÜVENECEĞİZ

Erdal Duman’ın azmine değinen Şener Sar şunları söyledi: İzmit Bekirpaşa bölgesinin çocuğu. 10 yıldır beraberiz. İnanılmaz çalışkan, yetenekli ve istekli. Antalya Elmalı’da şampiyon olmak kolay değildir. Ancak Erdal 270 kişi içinden şampiyon oldu. Biz o’nun Kırkpınar’da altın kemeri İzmit’e getireceğine inanıyoruz. O ve diğer güreşçilerimize daha önce olduğu gibi her zaman güveneceğiz.

HÜSEYİN GÜMÜŞALAN DA BİZİM İLE

Paşa güreşlerinin beşincisini yapıyoruz. Faruk Akkoyun, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, Serhat Gökmen gibi çok kaliteli pehlivanlar Paşa Er Meydanı’nda kol bağlayacak. Son anda bir sürprizimiz daha oldu. Kırkpınar’da bu yıl çok iyi güreşlere imza atan ve Baş’a çıkan Karamürselli Hüseyin Gümüşalan da bizim ile birlikte olacak.

1. LİG KONUSU RESMİLEŞMEDİ

Sadece Baş değil, tüm boylarda çok çekişmeli güreşlere sahip olacağız. Tüm Kocaeli halkını Paşa Güreşleri’ne bekliyoruz. Bu arada İzmit Belediyespor Güreş takımının da 1. Lig’e alınacağını düşünüyorum. Geçen yıl 2. Lig’den 4 kulüp 1. Lig’e alındı. Biz bu yıl üçüncü olduk. Kendimizi birinci ligdeymiş gibi görüyoruz. Ancak henüz bu konu resmiyet kazanmadı.