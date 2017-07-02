Şener Sar’ın çırakları yine zirvede

İlimizin başarılı güreş antrenörlerinden Şener Sar’ın talebeleri şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor.

İzmit Belediyespor adına mücadele eden genç güreşçiler Oğuzhan Ünal ve Erdal Duman, Altınova Fevziye güreşlerinde de başarılı oldu. Oğuzhan Ünal deste küçük boyda, Erdal Duman da küçük orta küçük boyda birinci olarak İzmit’i en iyi şekilde temsil etti. Şener Sar sporcuları ile gurur duyduğunu ifade etti ve Kırkpınar güreşleri öncesi form tuttuklarını belirtti.