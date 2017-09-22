Senin ile Kıvanç duyuyoruz Sümeyra!

U19 Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada U19 Kadın Milli Takımımızın gollerini 45+2. ile 85. dakikalarda Büşra Becerikli, 53. dakikada Derya Arhan, 69. dakikada Kader Hançar ve 72. dakikada da Kocaeli Harbişspor’un futbolcusu Sümeyra Kıvanç kaydetti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Harbişspor’un 1999’lu yıldızı Sümeyra sahaya 11’de çıkarken oynadığı futbolla büyüledi Orta sahada basmadık yer bırakmayan Sümeyra “Yıllardır Milli takımın formasını gururla giyiyorum. Bu onurlu görevi iyi yapmanın huzuru ile evime dönüyorum. Başta değerli hocam Hasan Alemdar, başkanım Adnan Zorer ve bu günlere gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.