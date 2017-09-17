Sentetik sahanın acımasızlığı!..

Kocaelispor’un Çorlu’da Tekirdağspor ile oynadığı maçta bunaltıcı hava ve sentetik çim iki takım futbolcularını da hayli zorladı.

Kocaelispor’un Çorlu’da Tekirdağspor ile oynadığı maçta bunaltıcı hava ve sentetik çim iki takım futbolcularını da hayli zorladı. 32 derecelik sıcaklıkta oynanan mücadelede basit pas hataları dikkat çekti. Yeşil Siyahlıların sentetik saha kâbusu son maçta da devam ederken, kaçan gollerde sentetik sahanın da olumsuz etkisi vardı. Futbolcunun en çok zorlandığı bu tür sahaların kapanması yerine gittikçe sayılarının artması, özellikle ilimizdeki sentetik sahaların bakımsızlığı, her geçen gün çürümesi de can sıkıcı boyutlara geldi.