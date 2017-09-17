  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 27 °C

Sentetik sahanın acımasızlığı!..

»
Sentetik sahanın acımasızlığı!..
Kocaelispor’un Çorlu’da Tekirdağspor ile oynadığı maçta bunaltıcı hava ve sentetik çim iki takım futbolcularını da hayli zorladı.

Kocaelispor’un Çorlu’da Tekirdağspor ile oynadığı maçta bunaltıcı hava ve sentetik çim iki takım futbolcularını da hayli zorladı. 32 derecelik sıcaklıkta oynanan mücadelede basit pas hataları dikkat çekti. Yeşil Siyahlıların sentetik saha kâbusu son maçta da devam ederken, kaçan gollerde sentetik sahanın da olumsuz etkisi vardı. Futbolcunun en çok zorlandığı bu tür sahaların kapanması yerine gittikçe sayılarının artması, özellikle ilimizdeki sentetik sahaların bakımsızlığı, her geçen gün çürümesi de can sıkıcı boyutlara geldi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çok yazık oldu!16 Eylül 2017 Cumartesi 17:38
  • Türkiye Şampiyonası Gölkay'da başladı16 Eylül 2017 Cumartesi 13:50
  • Başkan Bulut taraftarı kırmadı16 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Başkan Bulut’tan spora tam destek16 Eylül 2017 Cumartesi 13:32
  • Karamürselli Körfezliler ziyaretleri sürdürüyor16 Eylül 2017 Cumartesi 13:30
  • Çulcu’yu unutmadılar16 Eylül 2017 Cumartesi 13:28
  • Dilovası’nda doğum günü coşkusu!16 Eylül 2017 Cumartesi 13:26
  • SÜPER açılışta gol yok!.. 0-016 Eylül 2017 Cumartesi 13:23
  • Güldür yüzümüzü Körfez!15 Eylül 2017 Cuma 16:32
  • Alikahya’da 4 transfer birden15 Eylül 2017 Cuma 12:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim