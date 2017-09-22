Gerçekleştirdiği yeniliklerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran Sepaş Enerji, bu yıl içerisinde hayata geçirdiği Sepaş Enerji, sektöründe bir ilke imza atarak Facebook üzerinden ulaşan müşterilerine indirimli elektrik teklifi sunuyor. Yıllık 2400 kilovat ve üzeri elektrik tüketen, yani faturası ayda 82 TL ve üzerinde olan müşteriler, Sepaş Enerji Facebook sayfasını ziyaret ederek sayfada yer alan ‘Teklif Al’ veya ‘Kaydol’ sekmeleri sayesinde indirimli tekliflere ulaşabiliyor. ‘Teklif Al’ veya ‘Kaydol’ sekmelerine tıkladıklarında açılan sayfada güncel iletişim bilgilerini dolduran müşteriler, kendilerine en yakın satış temsilcisi tarafından aranarak; indirimli elektrik teklifi alabiliyor. Bu sayede uygun koşulları sağlayan müşteriler indirimli elektriğe hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapıyor. Sepaş Enerji indirimli elektrik ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen tüketiciler Facebook’un yanı sıra Sepaş’ın resmi internet sitesinden, Sepaş Enerji WhatsApp hattından, çağrı merkezinden veya Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden detaylı bilgiye ulaşabilir.
- BIST 104.001
- Altın 145,638
- Dolar 3,4901
- Euro 4,1778
- Kocaeli : 15 °C
- İstanbul : 17 °C
- Sakarya : 15 °C
- Kefken açıklarında kaçak göçmen teknesi battı
- Sepaş müşterilerine Facebook’tan indirim
- Dolu ve sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
- İzmit'te zincirleme kaza: 3 yaralı
- Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
- Kapıyı açmaya çalışırken akıma kapıldı
- BAŞSİAD BNI organizasyonuyla sezonu açıyor
- Gölcük Müftüsü'nün paylaşımına tepki
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- Erdoğan Yılmaz KOTO’ya gerçekten aday mı?
- Bakın, üniversitelerimiz kimlerin elinde?
- Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişti
- Çınarlı Camii cemaatinden Duyar’a teşekkür
- CHP'li muhtar: Kendi listem var, çekilmeyeceğim
- Milli Eğitim’den skandal karar!
Sepaş müşterilerine Facebook’tan indirim
Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, bin ilke daha imza atarak Facebook sayfasından müşterilerine indirimli elektirik teklifleri sunuyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sepaş müşterilerine Facebook’tan indirimTürkiye genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, bin ilke daha imza atarak Facebook sayfasından müşterilerine indirimli elektirik teklifleri sunuyor.
Dolu ve sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattıAkşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını, üzerini örterek korumaya çalıştı. Suda kalan araçların yardımına diğer sürücüler koştu.
BAŞSİAD BNI organizasyonuyla sezonu açıyorBAŞSİAD yine adından söz ettirecek, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
Gölcük Müftüsü'nün paylaşımına tepkiGölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın, Facebook hesabından 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…' şeklindeki paylaşımı, tepkilere yol açtı.
Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değiştiKutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişti! Artık Hicri takvime göre, Mevlid Kandili'nde kutlanacak
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim