Sercan Şaşmaz ödüllendirildi

Doğantepesporlu futbolcu Sercan Şaşmaz için KASKF Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

Doğantepespor ile Demirspor arasında oynanan Süper Amatör Lig A Grubu maçının 53. dakikasında ağlara gönderdiği topun gol sayılması üzerine hakem Bilal Çavuş’u uyaran ve topu eli ile kontrol ettiğini belirten Doğantepesporlu futbolcu Sercan Şaşmaz için KASKF Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

SÖYLEMEK ZORUNDA HİSSETTİM

Sercan’ın annesi Canan Şaşmaz, Sercan’ın eski kulüp başkan ve antrenörleri ile spor protokolünün yer aldığı organizasyonda örnek davranışından ötürü Sercan’a hediyeler verildi. Sercan “Topu kolumla karışık kontrol ettim ve topa vurdum. Top ağlara gitti. Hakem gol kararı verdi ve arkadan “Sen de biliyorsun” gibi bir ses geldi. Ardından golün sayılmasına vicdanım el vermedi ve hakeme durumu anlattım” dedi. Erdem ÖVÜÇ