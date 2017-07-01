Sercan Uslu ‘PAŞA’!

Kocaelispor alt yapısında ve A Takımında başarı ile oynadıktan sonra Kırıkhanspor ve Kahramannaraşspor formaları giyen orta saha oyuncusu Sercan Uslu kısa bir süre önce prensipte anlaştığı 3. Lig takımlarından Bayrampaşaspor ile resmi sözleşmeye imza attı. İstanbul temsilcisinin üst lige çıkması için elinden geleni yapacağını belirten Sercan, 148 profesyonel maçta forma giydi.