Serhat Duyar, üniversiteli oldu

Serhat Duyar, bu şehirde en çok milliyetçi ve siyasi tarafı ile biliriz.

Büyük Birlik Partisi’nin ilimizde en üst noktasında yer almışta. Başarılı bir siyasi dönemi var. 7 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi ile yapılan ittifakın ilimizdeki aday listesinin ikinci sırasında yer bulmuştu.

Daha sonra ise 1 Kasım’da bu kez BBP’nin ilk sıra adayı olmuştu.

Genel başkanına yaptığı danışmanlık dönemi var.

Bunlar bilinen açık bilgileri. Bir de bilmediğiniz eğitim durumu var Serhat Bey’in. Kendisi üniversite mezunu. Fakat bu eğitim düzeyini daha da yukarı çekmenin gayreti içinde şu sıra. Yüksek lisans eğitimine başlıyor Serhat Duyar.

Eğitim şart tabi.

Her alanda ve her zaman şart.

Bu anlamda Serhat Bey’i tebrik ediyoruz. Bu konudaki paylaşımı ile de gelişme ile ilgili olarak dostlarını bilgilendirmiş.

Bu arada Serhat Bey, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde görecek.