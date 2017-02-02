  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Kocaeli : -5 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : -5 °C

Serhat Duyar, üniversiteli oldu

»
Serhat Duyar, üniversiteli oldu
Serhat Duyar, bu şehirde en çok milliyetçi ve siyasi tarafı ile biliriz.

Büyük Birlik Partisi’nin ilimizde en üst noktasında yer almışta. Başarılı bir siyasi dönemi var. 7 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi ile yapılan ittifakın ilimizdeki aday listesinin ikinci sırasında yer bulmuştu.

Daha sonra ise 1 Kasım’da bu kez BBP’nin ilk sıra adayı olmuştu.

Genel başkanına yaptığı danışmanlık dönemi var.

Bunlar bilinen açık bilgileri. Bir de bilmediğiniz eğitim durumu var Serhat Bey’in. Kendisi üniversite mezunu. Fakat bu eğitim düzeyini daha da yukarı çekmenin gayreti içinde şu sıra. Yüksek lisans eğitimine başlıyor Serhat Duyar.

Eğitim şart tabi.

Her alanda ve her zaman şart.

Bu anlamda Serhat Bey’i tebrik ediyoruz. Bu konudaki paylaşımı ile de gelişme ile ilgili olarak dostlarını bilgilendirmiş.

Bu arada Serhat Bey, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde görecek.

Etiketler: ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toltar, Yaman’ı yalnız bırakmıyor27 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Halit Çokan’ın ‘Evet’ gerekçesi27 Ocak 2017 Cuma 13:58
  • Şampiyon Eray, Paris’e gitti26 Ocak 2017 Perşembe 12:56
  • Coşkun’dan İDAM hatırlatması!26 Ocak 2017 Perşembe 12:53
  • Metin Çizer de emlakçılara tepkili!25 Ocak 2017 Çarşamba 13:12
  • Kandemir’den Emlakçılar Odası’na tepki25 Ocak 2017 Çarşamba 13:08
  • Akyürek’i dostu unutmadı23 Ocak 2017 Pazartesi 15:07
  • Tahtalı’ya göre odunda mantar daha iyi oluyor23 Ocak 2017 Pazartesi 13:19
  • Saraç babası için dua istiyor23 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • Hürriyet, başkanlığı örneklerle açıkladı21 Ocak 2017 Cumartesi 14:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim