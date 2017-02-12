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Serhat İlleri’nden Akkurt’a teşekkür

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Serhat İlleri’nden Akkurt’a teşekkür
Başarılı işadamı Kemalettin Akkurt’a ziyarette bulunan Kocaeli Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti

Kocaeli Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Nejdet Karataş ve yönetimi tarafından ilimizin başarılı işadamı Kemalettin Akkurt’a ziyarette bulunuldu. Ziyarette konuşan Başkan Karataş, “Hiç bir zaman maddi manevi desteğini bizden esirgemeyen Kemalettin Akkurt Bey’le sohbet ve fikir alışverişinde bulunduk. Samimi dost gönüllü, yüce insana şahsım ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ederim” dedi. Akkurt da ziyaret için teşekkür ederek, desteğini her zaman vereceğini belirtti.

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