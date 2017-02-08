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Serhat İlleri’nden Baro Başkanı’na ziyaret

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Serhat İlleri’nden Baro Başkanı’na ziyaret
Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği, hemşerileri olan Baro Başkanı Sertif Gökçe’yi makamında ziyaret etti.

Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği Başkanı Nejdet Karataş ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün aynı zamanda derneğin kurucu üyesi ve hemşerileri olan Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe’yi makamında ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerinden Selda Çiftçi, Turgay Dönmez, Yalçın Polat ve Şenay Mengüloğlu’nun hazır bulunduğu ziyarette bol bol sohbet edildi.

 

“HEMŞERİLERİMLE BİR ARAYA GELMEKTEN MUTLUYUM”

Gökçe’nin kendilerini konuk etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nejdet Karataş, “Uzun süredir bir araya gelememiştik. İşlerinizin yoğunluğunu biliyoruz. Bundan sonra daha sık görüşeceğimize inanıyorum. Her zaman yanınızdayız” dedi. Ziyaret için teşekkür eden Sertif Gökçe ise “Hemşerilerimle bir araya gelmekten mutluyum” ifadesine yer verdi. 

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