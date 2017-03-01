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Serhat İlleri’nden dayanışma gecesi

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Serhat İlleri’nden dayanışma gecesi
Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği tarafından 24 Mart Cuma günü 5’inci geleneksel dayanışma gecesi gerçekleştirilecek

Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği tarafından 24 Mart Cuma günü Derince Tanyıldız Düğün Salonunda 5’inci geleneksel dayanışma gecesi gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da başlayacak olan programa Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği Başkanı Nejdet Karataş ve yönetimi ev sahipliği yapacak.

 

İŞADAMLARINA PLAKET

Yaklaşık 500 kişinin katılacağı yemekli programda yöresel müzikler eşliğinde eğlenilecek. Ayrıca derneğin iftarına ve erzak yardımına destek olan işadamlarına da plaket verilecek. Programa tüm hemşerilerini beklediklerini belirten Karataş, oldukça keyifli bir program olacağını belirtti. Seda DEMİRAL 

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