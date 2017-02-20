  • BIST 89.389
  • Altın 143,634
  • Dolar 3,6170
  • Euro 3,8394
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 8 °C

Serhat İlleri’nden Ekoköy’de kahvaltı

»
Serhat İlleri’nden Ekoköy’de kahvaltı
Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Dayanışma Derneği tarafından önceki gün Ketenciler Ekoköy’de kahvaltı programı gerçekleştirildi

Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Dayanışma Derneği yönetimi önceki gün havanın güzel olmasını fırsat bilerek Kartepe Ketenciler Ekoköy’de kahvaltı yaptı. Dernek Başkanı Nejdet Karataş ve yönetim kurulu üyelerinin aileleriyle katıldığı kahvaltıda güzel havanın tadı çıkarıldı. Hem dernek faaliyetleri konuşuldu, hem de üyeler birbirleriyle bol bol sohbet etti. Nejdet Karataş, bu tür programların önemli olduğunu belirterek, “Burada doğa ile içe içe olmak bize moral verdi. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek” dedi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak yapı için 325 bin lira istendi!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
  • Yaralı baykuş ameliyat oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 09:22
  • Fotoğrafçıların bu haftaki konuğu, Hasan Yaşar oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 09:13
  • 7 ilçede elektrikler kesilecek!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:07
  • Aracını yıkamak için gitti gördüğü manzara şok etti!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Manken Tuğba Özay hangi AKP'liye çattı?20 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • KOÜ Hastanesi’ne günde kaç hasta uğruyor, biliyor musunuz?19 Şubat 2017 Pazar 17:15
  • Arılar neden yok oluyor?19 Şubat 2017 Pazar 17:15
  • ÇYDD’de Dönmez güven tazeledi19 Şubat 2017 Pazar 15:41
  • Hüseyin Acurman'ın annesi hastaneye kaldırıldı19 Şubat 2017 Pazar 15:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim