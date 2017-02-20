Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Dayanışma Derneği yönetimi önceki gün havanın güzel olmasını fırsat bilerek Kartepe Ketenciler Ekoköy’de kahvaltı yaptı. Dernek Başkanı Nejdet Karataş ve yönetim kurulu üyelerinin aileleriyle katıldığı kahvaltıda güzel havanın tadı çıkarıldı. Hem dernek faaliyetleri konuşuldu, hem de üyeler birbirleriyle bol bol sohbet etti. Nejdet Karataş, bu tür programların önemli olduğunu belirterek, “Burada doğa ile içe içe olmak bize moral verdi. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek” dedi.
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Serhat İlleri’nden Ekoköy’de kahvaltı
Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Dayanışma Derneği tarafından önceki gün Ketenciler Ekoköy’de kahvaltı programı gerçekleştirildi
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