Serhat İlleri’nden işadamlarına ziyaret

Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği Başkanı Nejdet Karataş ve yönetimi işadamı Haluk Mamik ile Zeki Süleymanoğlu’nu ziyaret etti

Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği’nin işadamlarına ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda en son Kars Ardahan ve Iğdırlılar Sanayi ve İşadamları Dernek Başkanı Haluk Mamik ile derneğe katkılarda bulunan Zeki Süleymanoğlu ziyaret edildi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kars-Ardahan-Iğdır Serhat İlleri Derneği Başkanı Nejdet Karataş ve yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten işadamları, ziyaret için teşekkür etti. Karataş da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.