7 çocuk annesi Şerife Korol’un cenazesi öğle namazında Bolu İli Mudurnu ilçesinde toprağa verildi
- BIST 105.909
- Altın 147,217
- Dolar 3,4951
- Euro 4,1881
- Kocaeli : 31 °C
- İstanbul : 30 °C
- Sakarya : 31 °C
- Ertunçlardan Hindistan’ın Renkleri
- O İlçede kongre ertelendi!
- Balkonda profil çekerken hayatından oldu
- Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
- Taşımalı eğitim rezaleti,Türkiye’den neleri aldı?
- CHP’liler soruyor;“Çalışınca Oluyor” dedikleri bu mudur?
- Meral Akşener
- Ümit Metin Yıldız:Ölen de mutlu,öldüren de…
- Yusuf Gündoğan vefat etti
- Ümmühani Sarı vefat etti
- Şerife Korol vefat etti
- Sabriye İnce vefat etti
- İbrahim Tatlıağız vefat etti
- Hasan Altınsoy vefat etti
- Fatma Efe vefat etti
Şerife Korol vefat etti
Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülveren Sokak No.2 adresinde ikamet eden Fabrika işçisi Muharrem Korol’un eşi Şerife Korol(45) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yusuf Gündoğan vefat ettiİzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak No.2 adresinde ikamet eden marangoz Yusuf Gündoğan(85) enfeksiyon nedeniyle vefat etti.
Ümmühani Sarı vefat ettiKandıra ilçesi Terziler Mahallesi Piroğlu Mevkii Küme Evleri No.3 adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi Ömer Sarı’nın eşi Ümmühani Sarı(82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Şerife Korol vefat ettiDarıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülveren Sokak No.2 adresinde ikamet eden Fabrika işçisi Muharrem Korol’un eşi Şerife Korol(45) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Sabriye İnce vefat ettiİzmit Yahya Kaptan Mahallesi G-8 Blok D.13 adresinde ikamet eden Goodyear’dan emekli Hıdır İnce’nin eşi Sabriye İnce(75) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
İbrahim Tatlıağız vefat ettiİzmit Erenler Mahallesi Gazeteci Kazım Ertek Caddesi No.29 adresinde ikamet eden Hal Müdürlüğünden emekli İbrahim Tatlıağız(63) kanser nedeniyle vefat etti
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim