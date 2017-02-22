Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Şerife Özen’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Şerife Özen vefat etti
İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden esnaf İbrahim Özen’in eşi Şerife Özen (91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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