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Serim; Bizim dümencilerle çakallarla işimiz yok

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Serim; Bizim dümencilerle çakallarla işimiz yok
Yeni yapılacak olan Doğu Kışla Pazar yeri projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “bizim dümencilerle çakallarla işimiz olmaz” dedi.

İlimizde Pazar tezgahı açan esnafı oldukça yakından ilgilendiren yıllardır çözülemeyen Doğu Kışla Pazar alanı sorunu çözüldü. Önceki günde Doğu Kışla Pazar Alanının tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur, İzmit Belediye Başkan Vekili Güray Oruç, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve pazarcı esnafı katıldı.

34 BİN METREKARE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur Pazar alanını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Ihlamur yaptığı konuşmada “Yeni alanımızda Doğu Kışla Pazar alanı 34 bin metre kare kapalı alanı ise 18 bin metre kare olan tasarlandı. Bugün Perşembe Pazarı’nın kapalı alanı ise sadece 6 bin metre kare oradan daha büyük bir alan olacak” ifadelerinde bulundu.

600 ARAÇLIK OTOPARK

Sunumuna devam eden Ihlamur, “Kapalı Pazar alanı betonarme olup üst katı pazarcı esnafının kamyonlarını park edebileceği 370 araçlık otopark olacak. Ayrıca vatandaşlar içinde pazarın yapıldığı günlerde 250 araçlık otopark bulunacak. Esnaf ve vatandaşlar için toplam 600 araçlık otopark bulunacak. Pazar alanında her şey esnaflarımız ve vatandaşlarımız için kolaylaştırıcı bir şekilde düşünülmüştür” dedi.

200 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BİTECEK

Ihlamur son olarak “Pazar alanının bir bölümünde zabıta odaları, güvenlik noktaları, bebek bakım odaları, mescid ve çok amaçlı salon yer alacak. Burada küçük kapsamlı toplantılar bile yapılabilecek. İnşaat çalışmaları bu hafta başlıyor. 200 iş günü içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Betonarme bir yapı olduğu için sürenin kısa olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BİZDE DÜMENCİLERİN ÇAKALLARIN İŞİ YOK

Yapılan tanıtımın ardından kürsüye Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim geldi. Serim, “Bu Pazar alanında kimse mağdur olmayacak. Perşembe Pazarı alanından daha rahat olacak. Biz söz veriyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın ben görevde olduğum sürece yanınızdayım sizde benim arkamda olun hep birlikte başaralım. Bizde dümencilerin  çakalların işi yok. Bizde ekmeğinin peşinde olan gerçek esnafın işi var” dedi. Ahmet HAZER

 

 

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