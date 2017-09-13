  • BIST 109.449
  • Altın 147,243
  • Dolar 3,4374
  • Euro 4,1167
  • Kocaeli : 25 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 25 °C

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

»
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Karadeniz'e kıyısı olan Kerpe sahilinde serinlemek için girdiği denize giren 40 yaşındaki Murat Bayhan dalgalara kapılarak boğuldu.

Adapazarı'ndan ailesiyle birlikte Kerpe sahiline gelen ve serinlemek için denize giren Bayhan, dalgaların arasında bir anda gözden kayboldu. Çırpınmaya başlayan Bayhan, kıyıda deniz ve su kazalarına karşı nöbet bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Kalp masajı yapılan Bayhan, olay yerine çağrılan ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobiline çarpan sürücüyü tekme takat dövdüler12 Eylül 2017 Salı 10:23
  • Erkek arkadaşına kızdı bileklerini kesti12 Eylül 2017 Salı 10:04
  • Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı12 Eylül 2017 Salı 09:53
  • Sosyal medyadaki Atatürk'lü 'yaver' paylaşımına soruşturma12 Eylül 2017 Salı 09:45
  • Emekli öğretmen 2 gündür kayıp11 Eylül 2017 Pazartesi 17:24
  • 22 asker FETÖ'den gözaltına alındı11 Eylül 2017 Pazartesi 16:47
  • Atık su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:53
  • Uyuşturucu madde ele geçirildi11 Eylül 2017 Pazartesi 12:25
  • Darbeci askerler böyle getirildi11 Eylül 2017 Pazartesi 11:30
  • Kendisine şiddet uygulayan babasını bıçakladı11 Eylül 2017 Pazartesi 10:45
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim