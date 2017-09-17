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Serkan Saliş istifa etti

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Serkan Saliş istifa etti
CHP'de bugün bir çok mahallede gerçekleşen delege seçimlerine tepki olarak Serkan Şaliş partiden istifa etti.

Uzun bir süredir partide aktif olarak görev alan Gültepe Cemevi Başkanı Serkan Şaliş CHP'de bugün düzenlenen delege seçimlerine tepki olarak partisinden istifa etti. Sosyal medya üzerinden istifasını duyuran Şaliş, "18 yaşın'dan beri aktif üyesi olduğum..
5 sene mahalle temsilciliği..
2 senedir yönetim kurulu üyesi olduğum...
Delege seçimlerinde şahsım,ın düşüncelerini hiç umursamayıp ,talep ve telkinlerimi gözardı ederek...
Bölgemde yapılan bir delege seçim gününü bile gizleme gereği duyan.
Sn.Değerli yönetici Arkadaşlar..
Aşireti,soyu,sopu, sosyal demokrat olan Beni incittiniz..kırdınız...
Bu sebeple 18-09-2007 pazartesi günü gönülden bağlı olduğum CHP yönetim kurulu üyeliğim ve PARTİ ÜYELİĞİM'den İSTİFA EDİYORUM...
BEN BEN OLARAK KALAYIM..
SİZ DAĞDAN BİR SERÇE UÇMUŞ DEYİN...
HOŞÇAKALIN..." açıklamalarında bulundu. Selin BECER

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CHP'de bugün bir çok mahallede gerçekleşen delege seçimlerine tepki olarak Serkan Şaliş partiden istifa etti.

 

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