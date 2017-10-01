Serpil Timuray, en güçlü kadınlar listesinde

Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, Fortune Dergisi tarafından 2017 yılı “En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi’nde dünyanın en güçlü kadınları arasında gösterildi

Vodafone Grubu’nun Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, ABD merkezli Fortune Dergisi’nin 2017 yılı için hazırladığı "En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi"nde 27. sırada yer aldı. Serpil Timuray, Ocak 2014 itibarıyla Londra merkezli Vodafone Grubu’nun dünya İcra Kurulu’nda görev yapıyor.

ÖNEMLİ GÖREVLER

Timuray, mevcut sorumluluğu kapsamında, grubun marka, ürün ve servis portföyü, cihaz portföyü, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri hizmetleri fonksiyonları ve bu fonksiyonlardaki yetenek gelişimine liderlik ediyor. Grubun, 51 ülkede 33 telekom operatörü ile anlaşmalı işbirlikleri de kendisine bağlı bulunuyor. Ayrıca Vodafone Grubu’nun strateji geliştirmesinden sorumlu olan Timuray, global inovasyon ve transformasyon programlarını yönetiyor.

VODAFONE TÜRKİYE BAŞKANLIĞINI YAPIYOR

Timuray, dünya çapında 800’den fazla telekom operatörünün temsil edildiği Londra merkezli GSMA’da yönetim kurulu üyeliği ve aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. Timuray, ayrıca, Nisan 2015 itibarıyla, Paris merkezli Danone Grubu’nun dünya yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alıyor.