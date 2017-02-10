Serpil Yılmaz: Artık sahaya çıkma zamanı

Genel Merkez Kadın Kolları’nın düzenlediği Marmara Bölgesi Eğitim Toplantısı’na katılan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, halk oylaması stratejilerini belirlediklerini ifade ederek, “Artık sahaya çıkma zamanı” dedi

AKP İl Kadın Kolları, referandum çalışmaları kapsamında eğitimler alarak toplantılara katılıyor. Bu kapsamda AKP’li kadınlar son olarak Genel Merkez Kadın Kolları’nın düzenlediği Marmara Bölgesi Eğitim Toplantısı’na katıldı. İstanbul İl Başkanlığında yapılan toplantıya AKP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve il başkan yardımcıları ve ilçe kadın kolları başkanları eksiksiz katıldı.

“EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve teşkilat çalışmalarının konuşulduğu eğitim toplantısında Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Tülay Selamoğlu ve Hasret Yavuz sunumlarını yaptı. AKP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini halka en iyi şekilde anlatmak için halk oylaması stratejilerini belirlediklerini ifade ederek, “Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en iyi şekilde hakim olmak için İl Başkanlığımızdan sokak sorumlularına eğitimlerimizi tamamladık. Artık sahaya çıkma zamanı” dedi.